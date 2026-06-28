به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند افراد مسلح روز شنبه به مقر نیروهای شبه‌نظامی «سند رنجرز» در منطقه «گلستان جوهر» شهر کراچی حمله کردند. این عملیات با وقوع یک انفجار شدید آغاز شد و دقایقی بعد، درگیری مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی درگرفت.

روزنامه «دان» به نقل از مقامات محلی گزارش داد که در این حمله دست‌کم سه نفر از نیروهای «سند رنجرز» جان باختند. همچنین «جواد عالم اودهو» بازرس کل پلیس ایالت سند اعلام کرد هر سه مهاجم نیز در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند.

شاهدان عینی گفتند صدای انفجار مهیبی در نزدیکی چند دانشگاه و ساختمان اداره هواشناسی پاکستان شنیده شد و پس از آن، تیراندازی شدیدی در منطقه آغاز شد.

محمد بخش، که رستورانی در نزدیکی محل حادثه دارد، گفت: «هنگام نماز در مسجد بودم که انفجار رخ داد. احساس کردم زمین مانند زمان وقوع زلزله به لرزه درآمده است. وقتی از مسجد خارج شدیم، دود غلیظ همه‌جا را فرا گرفته بود و بلافاصله صدای تیراندازی بلند شد.»

به گفته وی، تبادل آتش میان مهاجمان و نیروهای امنیتی حدود ۱۵ دقیقه ادامه داشت.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که درگیری‌ها پایان یافته و شرایط امنیتی در منطقه تحت کنترل قرار گرفته است.

این حمله بزرگ‌ترین اقدام تروریستی در شهر کراچی از زمان انفجار مهرماه ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) علیه کاروان مهندسان چینی به شمار می‌رود؛ حمله‌ای که به کشته شدن دو شهروند چینی انجامید.

اگرچه شهرهای بزرگ پاکستان در سال‌های اخیر کمتر شاهد حملات تروریستی بوده‌اند، اما افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق هم‌مرز با افغانستان، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج ناامنی و خشونت به مراکز شهری این کشور را افزایش داده است.

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