نعیم قاسم: در کنار ایران خواهیم ایستاد
دبیرکل حزبالله روز جمعه گفت که ایران به تفاهمنامهای دست یافت که اعلام رسمی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، و مقاومت در کنار جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
به گزارش ایلنا به نقل از المنار، دبیرکل حزبالله لبنان گفت که ایران به تفاهمنامهای دست یافت که اعلام رسمی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، و مقاومت در کنار جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
وی گفت: «از ایران متشکریم، قدردانیای که حتی قلبهای مصیبتدیدگان را لمس خواهد کرد و آنها را از شدت درد به زانو در خواهد آورد».
دبیرکل حزبالله ادامه داد: «ضروری است که از مسیر تفاهم بین ایران و آمریکا به عنوان حمایت اساسی از حاکمیت لبنان بهرهبرداری شود».قاسم تصریح کرد: «ما در کنار ایران خواهیم ایستاد و میخواهیم متحد باشیم زیرا مشخص شده است که قدرت شما، همراه با قدرت رزمندگان مقاومت در میدان، به ایجاد تعادل مناسب برای شکست اسرائیل و اخراج آن از سرزمین ما کمک میکند.»
وی با بیان اینکه ما با جنگی مواجه شدیم که هدفش نابودی حزبالله، پایگاههای حمایتی آن، مردم و شهروندان مرتبط با آن در لبنان بود؛ اظهار داشت: «اسرائیل در لبنان حضور دارد زیرا به دنبال اشغال آن به عنوان بخشی از پروژه "اسرائیل بزرگ" است. مقاومت در پاسخ به این تجاوز و اشغال پدید آمد».