خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

مدرکی مبنی بر اینکه روسیه یا چین فناوری هسته‌ای را به کره شمالی ارائه می‌دهند، وجود ندارد

مدرکی مبنی بر اینکه روسیه یا چین فناوری هسته‌ای را به کره شمالی ارائه می‌دهند، وجود ندارد
کد خبر : 1804521
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این آژانس هیچ مدرکی مبنی بر اینکه روسیه یا چین فناوری هسته‌ای را به کره شمالی ارائه می‌دهند، ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این آژانس هیچ مدرکی مبنی بر اینکه روسیه یا چین فناوری هسته‌ای را به کره شمالی ارائه می‌دهند، ندارد.

گروسی در پاسخ به سؤالی از روزنامه‌نگاران ژاپنی گفت: «ما هیچ اطلاعاتی نداریم که روسیه در حال تسهیل گسترش فناوری هسته‌ای در کره شمالی باشد.»

وی خاطرنشان کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این موضوع آگاه است که مسکو و پیونگ یانگ تعدادی توافق‌نامه همکاری، به‌ویژه در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، منعقد کرده‌اند.

وی ادامه داد: «با این حال، ما هیچ اطلاعات یا نشانه‌ای نداریم که نگرانی‌هایی را در مورد گسترش فناوری هسته‌ای ایجاد کند. همین امر در مورد چین نیز صدق می‌کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی