به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این آژانس هیچ مدرکی مبنی بر اینکه روسیه یا چین فناوری هسته‌ای را به کره شمالی ارائه می‌دهند، ندارد.

گروسی در پاسخ به سؤالی از روزنامه‌نگاران ژاپنی گفت: «ما هیچ اطلاعاتی نداریم که روسیه در حال تسهیل گسترش فناوری هسته‌ای در کره شمالی باشد.»

وی خاطرنشان کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این موضوع آگاه است که مسکو و پیونگ یانگ تعدادی توافق‌نامه همکاری، به‌ویژه در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، منعقد کرده‌اند.

وی ادامه داد: «با این حال، ما هیچ اطلاعات یا نشانه‌ای نداریم که نگرانی‌هایی را در مورد گسترش فناوری هسته‌ای ایجاد کند. همین امر در مورد چین نیز صدق می‌کند.»

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