آسیب دیدن یک کشتی تایوانی در سواحل عمان
شرکت تایوانی «اورگرین» اعلام کرد که یکی از کشتیهای این شرکت توسط یک شیء ناشناس در سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شرکت تایوانی «اورگرین» اعلام کرد که یکی از کشتیهای این شرکت توسط یک شیء ناشناس در سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفته است، اما اکنون به سلامت از تنگه هرمز خارج شده است.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد که سمت راست پل کشتی توسط یک شیء ناشناس در فاصله ۳.۶ مایل دریایی از خلیج نایوه عمان مورد اصابت قرار گرفته است.
این بیانیه افزود که پس از بازرسی اولیه توسط خدمه، خساراتی در اطراف پنجرههای پل مشاهده شد، اما خدمه، کشتی و محموله همگی در سلامت هستند.