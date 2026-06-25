یک نفتکش دیگر روسی را توقیف کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -پنجشنبه- گفت که نیروی دریایی کشورش یک نفتکش را هنگام عبور از نزدیکی سواحل سیسیل توقیف کرده است.

ماکرون در پستی در اینستاگرام گفت: «این اقدام جدید علیه ناوگان سایه، که چند روز پس از عملیات مشابهی توسط بریتانیا انجام شد، عزم اروپایی‌ها را نشان می‌دهد».

وی توضیح داد که این توقیف روز سه‌شنبه انجام شده است.

رئیس جمهور فرانسه افزود: «ما اجازه نخواهیم داد ناوگان سایه از تحریم‌ها فرار کند و هزینه‌های جنگ روسیه را تامین کند».

فرانسه تاکنون دست‌کم پنج نفتکش که آن‌ها را بخشی از ناوگان سایه روسیه دانسته، توقیف کرده، اقداماتی که مسکو آن را غیر قانونی می‌داند.

انتهای پیام/