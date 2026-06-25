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پوتین:

همبستگی و حمایت خود از مردم ونزوئلا را ابراز می‌کنیم

همبستگی و حمایت خود از مردم ونزوئلا را ابراز می‌کنیم
کد خبر : 1804277
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رئیس جمهور روسیه در پی وقوع دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا با مردم این کشور ابراز همبستگی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -پنج‌شنبه- پس از وقوع دو زلزله قدرتمند که دست‌کم ۳۲ کشته و حدود ۷۰۰ زخمی بر جای گذاشت، مراتب تسلیت خود را به ونزوئلا ابراز کرد.

بر اساس اعلام کرملین، پوتین در نامه‌ای از «دلسی رودریگز»، رئیس جمهور موقت ونزوئلا خواست تا مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ها و دوستان قربانیان ابلاغ کند و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داشته باشد.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: «ما در این دوران سخت، احساس همبستگی و حمایت خود را از مردم دوست ونزوئلا ابراز می‌کنیم».

اواخر چهارشنبه، رودریگز پس از وقوع زلزله‌های قدرتمند که خسارات گسترده‌ای به بار آورد ، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد.

 

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