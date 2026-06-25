به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، تاکنون ۱ هزار و ۳۱ نفر در غزه به شهادت رسیده‌ و ۳ هزار و ۳۰۹ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳ تن در این منطقه به شهادت رسیدند و ۱۷۳ هزار و ۴۱۷ تن نیز مجروح شدند.



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