۱۷ شهید و مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته دو شهید و پانزده مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر، تاکنون ۱ هزار و ۳۱ نفر در غزه به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۳۰۹ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳ تن در این منطقه به شهادت رسیدند و ۱۷۳ هزار و ۴۱۷ تن نیز مجروح شدند.