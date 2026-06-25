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۱۷ شهید و مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند

۱۷ شهید و مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند
کد خبر : 1804264
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته دو شهید و پانزده مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره،  وزارت بهداشت غزه امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲ شهید و ۱۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه گزارش داد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، تاکنون ۱ هزار و ۳۱ نفر در غزه به شهادت رسیده‌ و ۳ هزار و ۳۰۹ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۴۳ تن  در این منطقه به شهادت رسیدند و ۱۷۳ هزار و ۴۱۷ تن نیز مجروح شدند.
 

 

 

 

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