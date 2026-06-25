به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز، به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که اسرائیل از بخشی از منطقه حائلی که در جنوب لبنان ایجاد کرده بود، عقب‌نشینی کرده است.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه مدعی شد: «عقب‌نشینی اسرائیل نشانه‌ای از حسن نیت نسبت به دولت لبنان است.»

این مقام افزود که ارتش لبنان باید به منطقه‌ای که اسرائیل از آن عقب‌نشینی کرده است، وارد شود.

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