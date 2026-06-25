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اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا در پی وقوع زلزله

اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا در پی وقوع زلزله
کد خبر : 1804205
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رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا پس از وقوع دو زمین‌لرزه شدیددر کاراکاس و دیگر مناطق این کشور، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا روز پنج‌شنبه پس از وقوع دو زمین‌لرزه شدید پیاپی و ده‌ها پس‌لرزه که موجب فروریختن ساختمان‌هایی در کاراکاس و دیگر مناطق شد، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

وی در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد و در کنار برادرش «خورخه رودریگز» رئیس مجلس ملی و «دیوسدادو کابیو» وزیر کشور ونزوئلا حضور داشت، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های جان‌باختگان ابراز کرد اما هیچ آماری از تعداد کشته‌ها یا مجروحان ارائه نداد.

وی همچنین اعلام کرد که فرودگاه «سیمون بولیوار» در شهر مایکتیا در نزدیکی کاراکاس، به دلیل خسارت‌های واردشده تعطیل شده است.

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