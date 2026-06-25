به گزارش ایلنا، نگاه‌ها در روزهای اخیر به ارتفاعات راهبردی «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان دوخته شده است؛ جایی که ارتش اسرائیل مدعی است ده‌ها نفر از نیروهای حزب‌الله در یک مجموعه گسترده از تونل‌ها و استحکامات زیرزمینی تحت محاصره قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» منتشر کرده، هزاران نظامی اسرائیلی یکی از بزرگ‌ترین مراکز زیرزمینی منتسب به حزب‌الله را در منطقه علی‌الطاهر، واقع در نزدیکی شهرک «کفر تبنیت»، در محاصره گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل مدعی است نیروهای حاضر در این مجموعه با ادامه محاصره، با کمبود آب و مواد غذایی روبه‌رو شده‌اند و امکان خروج از منطقه یا دسترسی به این مرکز به‌شدت محدود شده است.

به نوشته نیویورک تایمز، شدت درگیری‌های روزهای اخیر در اطراف این ارتفاعات، نشان‌دهنده اهمیت بالای این منطقه برای حزب‌الله است؛ منطقه‌ای که گفته می‌شود یکی از مراکز مهم فرماندهی و هدایت عملیات این جنبش در جنوب لبنان به شمار می‌رود.

این گزارش همچنین مدعی است مجموعه زیرزمینی مذکور شامل مقرهایی وابسته به یگان «بدر» حزب‌الله بوده و شبکه تونل‌های آن طی بیش از دو دهه با بهره‌گیری از تجربه و حمایت ایران توسعه یافته است.

ارتفاعات علی‌الطاهر به دلیل اشراف بر بخش وسیعی از جنوب لبنان، از جمله شهر النبطیه، از اهمیت ویژه نظامی و اطلاعاتی برخوردار است و به گفته منابع اسرائیلی، نقش مهمی در حفاظت از نیروها، تسلیحات و مراکز فرماندهی حزب‌الله ایفا می‌کند.

با این حال، اسرائیل مدعی است همین ویژگی اکنون به چالشی برای نیروهای مستقر در این مجموعه تبدیل شده و ده‌ها نفر از آنها در پی محاصره کامل منطقه، در داخل شبکه تونل‌ها گرفتار شده‌اند. همزمان حملات و بمباران‌های ارتش اسرائیل علیه ورودی‌ها و زیرساخت‌های اطراف این مجموعه ادامه دارد.

نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیلی می‌نویسد تل‌آویو کنترل این مرکز را صرفا یک دستاورد میدانی نمی‌داند، بلکه آن را ضربه‌ای راهبردی به ساختار نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان ارزیابی می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده است که ارتش اسرائیل احتمال می‌دهد در صورت ادامه محاصره و کاهش منابع تدارکاتی، بخشی از نیروهای حاضر در این مجموعه تسلیم شوند؛ هرچند برخی دیگر همچنان امیدوارند تحولات سیاسی یا توافقات احتمالی منطقه‌ای، پیش از تعیین تکلیف نهایی این نبرد، به توقف درگیری‌ها منجر شود.

نیویورک تایمز در پایان، وضعیت کنونی را با برخی موارد مشابه در جنگ غزه مقایسه کرده و مدعی شده است که شماری از نیروهای حماس نیز در ماه‌های گذشته پس از محاصره در شبکه‌های تونلی، با شرایط مشابهی روبه‌رو شده بودند.