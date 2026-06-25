سیگنال مثبت ترامپ به اردوغان؛ پرونده فروش اف-۳۵ به ترکیه دوباره باز شد
اظهارات مقامهای آمریکایی درباره بررسی فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه، از احتمال تغییر رویکرد واشنگتن در قبال آنکارا حکایت دارد؛ تغییری که در صورت تحقق، به یکی از مهمترین تحولات روابط دفاعی دو کشور در سالهای اخیر تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامهای آمریکایی از بررسی دوباره پرونده فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه خبر دادهاند؛ اقدامی که میتواند نشانهای از گرمتر شدن روابط واشنگتن و آنکارا پس از سالها اختلاف باشد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد دولت این کشور در حال ارزیابی امکان فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه است و تیمی تخصصی مأمور بررسی ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع شده است.
به گفته ونس، این بررسی به درخواست دونالد ترامپ انجام میشود و کاخ سفید در حال ارزیابی شرایط لازم برای پیشبرد این پرونده است.
همزمان ترامپ نیز در اظهاراتی از احتمال اتخاذ تصمیمی مثبت در قبال ترکیه خبر داد. وی در پاسخ به سؤالی درباره درخواست آنکارا برای خرید جنگندههای اف-۳۵ و همچنین موتورهای مورد نیاز پروژه جنگنده بومی ترکیه گفت: «احتمالاً کاری خواهیم کرد که ترکیه از آن راضی باشد.»
پرونده اف-۳۵ یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان دو کشور در سالهای گذشته بوده است. ترکیه که یکی از شرکای اصلی برنامه تولید این جنگنده به شمار میرفت، پس از خرید سامانه دفاع هوایی روسی اس-۴۰۰ در سال ۲۰۱۹ از پروژه اف-۳۵ کنار گذاشته شد.
آمریکا در آن زمان مدعی بود استقرار همزمان سامانه اس-۴۰۰ و جنگندههای اف-۳۵ میتواند امنیت اطلاعات فنی این جنگنده را به خطر بیندازد؛ موضوعی که به اعمال تحریمهایی علیه صنایع دفاعی ترکیه نیز منجر شد.
تغییر معادلات در روابط آنکارا و واشنگتن
اکنون اظهارات مقامهای آمریکایی از احتمال بازنگری در این پرونده حکایت دارد؛ اقدامی که در صورت عملی شدن، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ترکیه و تلاش دو طرف برای عبور از اختلافات گذشته باشد.
ناظران معتقدند بازگشت احتمالی ترکیه به چرخه همکاریهای مرتبط با اف-۳۵، نهتنها بر روابط دوجانبه تأثیر خواهد گذاشت، بلکه میتواند جایگاه آنکارا را در ساختار دفاعی ناتو نیز تقویت کند؛ بهویژه در شرایطی که تحولات منطقهای و بینالمللی، همکاری نزدیکتر اعضای این ائتلاف را به یک ضرورت تبدیل کرده است.