جنگ با ایران جمهوریخواهان را دوپاره کرد؛ مشاجره ترامپ با سناتور ارشد حزب
اختلاف بر سر جنگ با ایران و توافق اخیر واشنگتن با تهران، به درون حزب جمهوریخواه کشیده شده است. در تازهترین نشانه از این شکاف، دونالد ترامپ در جلسهای غیرعلنی با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه، بر سر اهداف جنگ و جزئیات توافق با ایران وارد مشاجره لفظی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، اختلافات بر سر جنگ با ایران و توافق دولت آمریکا با تهران، این بار به درون جلسات جمهوریخواهان در کنگره کشیده شد.
براساس گزارش رسانههای آمریکایی، دونالد ترامپ در نشست غیرعلنی با اعضای حزب جمهوریخواه در کنگره، با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه ایالت لوئیزیانا، مشاجره لفظی تندی داشته است.
ماجرا از جایی آغاز شد که کسیدی خواستار شفافسازی بیشتر دولت درباره توافق اخیر با ایران شد و از کاخ سفید خواست توضیح دهد این توافق تا چه اندازه با اهدافی که واشنگتن در آغاز جنگ اعلام کرده بود، همخوانی دارد.
این سناتور جمهوریخواه پس از پایان جلسه نیز انتقادات خود را علنی کرد و گفت مردم آمریکا باید اطلاعات بیشتری درباره روند جنگ و توافقات اخیر دریافت کنند. به گفته او، آنچه تاکنون از روند تحولات دیده میشود با وعدههایی که دولت در ابتدای جنگ مطرح کرده بود، فاصله دارد.
این مشاجره تنها یک اختلاف شخصی نیست، بلکه نشانهای از افزایش تردیدها در میان جمهوریخواهان درباره ادامه جنگ با ایران و هزینههای سیاسی و مالی آن به شمار میرود.
در روزهای اخیر شماری از اعضای حزب جمهوریخواه نسبت به اهداف جنگ، روند مذاکرات با ایران و پیامدهای اقتصادی آن ابراز نگرانی کردهاند؛ موضوعی که پیشتر کمتر در میان حامیان ترامپ دیده میشد.
این اختلافات پس از رأیگیری اخیر سنای آمریکا نیز پررنگتر شد. در آن رأیگیری، همه سناتورهای دموکرات به همراه چهار جمهوریخواه از طرحی حمایت کردند که خواستار پایان دادن به جنگ بود. بیل کسیدی نیز یکی از جمهوریخواهانی بود که به این طرح رأی مثبت داد.
درخواست بودجه جدید برای جنگ
همزمان با بالا گرفتن انتقادها، دولت ترامپ از کنگره خواسته است ۷۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای تأمین هزینههای جنگ با ایران اختصاص دهد؛ درخواستی که میتواند بحثهای تازهای را در واشنگتن به دنبال داشته باشد.
منتقدان میگویند دولت هنوز تصویر روشنی از اهداف نهایی جنگ و هزینههای آن ارائه نکرده و به همین دلیل، تخصیص منابع مالی جدید با پرسشهای جدی روبهرو شده است.
فشار افکار عمومی بر کاخ سفید
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نظرسنجیهای اخیر از کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با ایران حکایت دارد. بر اساس این نظرسنجیها، بخش قابل توجهی از آمریکاییها نسبت به ضرورت ادامه جنگ تردید دارند و میزان رضایت از عملکرد ترامپ نیز روندی نزولی پیدا کرده است.
به باور تحلیلگران، جنگ با ایران و توافق اخیر با تهران میتواند در ماههای آینده به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی ترامپ تبدیل شود؛ چالشی که نه تنها شکاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها، بلکه اختلافات درون حزب جمهوریخواه را نیز بیش از پیش آشکار کرده است.