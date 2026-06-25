به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اظهارات اخیر کیم جونگ اون و اقدامات دولت کره‌شمالی نشان می‌دهد این کشور دیگر برنامه هسته‌ای خود را یک ابزار موقت برای چانه‌زنی سیاسی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی دائمی از ساختار قدرت و امنیت ملی خود تعریف کرده است.

در همین راستا، کره‌شمالی با اصلاح قانون اساسی، جایگاه نیروهای هسته‌ای را بیش از گذشته تثبیت کرده و اختیارات گسترده‌تری در حوزه فرماندهی این نیروها به رهبر این کشور داده است. به باور ناظران، پیونگ‌یانگ در تلاش است این پیام را منتقل کند که موضوع خلع سلاح هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست.

از خلع سلاح تا کنترل تسلیحات

اگرچه آمریکا و کره‌جنوبی همچنان بر هدف خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی تأکید دارند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند واقعیت‌های میدانی مسیر دیگری را نشان می‌دهد.

به گفته تحلیلگران، با گسترش مداوم توان هسته‌ای پیونگ‌یانگ، احتمال دارد تمرکز مذاکرات آینده به جای حذف کامل این زرادخانه، بر محدودسازی و کنترل آن قرار گیرد؛ موضوعی که به معنای پذیرش ضمنی کره شمالی به عنوان یک قدرت هسته‌ای خواهد بود.

جنگ ایران و تقویت نگاه بازدارنده پیونگ‌یانگ

تحولات اخیر منطقه و حملات آمریکا به ایران نیز از نگاه ناظران بی‌تأثیر نبوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند رهبران کره‌شمالی این رخدادها را دلیلی دیگر برای ادامه مسیر هسته‌ای خود می‌دانند.

از نگاه پیونگ‌یانگ، تنها کشورهایی می‌توانند از تهدید نظامی قدرت‌های بزرگ در امان بمانند که از توان بازدارندگی مؤثر و قابل اتکا برخوردار باشند. به همین دلیل کره‌شمالی تلاش می‌کند ظرفیت هسته‌ای خود را به گونه‌ای توسعه دهد که حتی در صورت حمله احتمالی نیز توان پاسخگویی خود را حفظ کند.

توسعه توان دریایی و موشکی

در کنار برنامه هسته‌ای، کره‌شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توان دریایی و موشکی خود انجام داده است. این کشور به‌تازگی آزمایش موشک‌های کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آغاز کرده و کیم جونگ اون وعده داده است طی سال‌های آینده ناوگان جنگی کشورش به‌طور قابل توجهی گسترش یابد.

کارشناسان معتقدند پیونگ‌یانگ خود را در برابر مجموعه‌ای از تهدیدها شامل حضور نظامی آمریکا در منطقه، اتحاد نظامی واشنگتن و سئول و همچنین همکاری‌های امنیتی با ژاپن می‌بیند و به همین دلیل به دنبال افزایش کمّی و کیفی زرادخانه خود است.

زرادخانه‌ای که ابعاد واقعی آن مشخص نیست

به دلیل محرمانه بودن برنامه هسته‌ای کره‌شمالی، اطلاعات دقیقی از تعداد سلاح‌های اتمی این کشور وجود ندارد. با این حال، برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد پیونگ‌یانگ ده‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد و همچنان در حال افزایش ذخایر مواد شکافت‌پذیر مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید است.

همزمان، گزارش‌هایی درباره توسعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و گسترش زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور منتشر شده که نشان می‌دهد برنامه اتمی کره شمالی همچنان در مسیر توسعه قرار دارد.

راهبردی برای بقا و بازدارندگی

مجموع این تحولات نشان می‌دهد کیم جونگ اون برنامه هسته‌ای را مهم‌ترین تضمین برای امنیت و بقای نظام حاکم در کره‌شمالی می‌داند. از نگاه رهبران این کشور، هرچه توان هسته‌ای گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، احتمال اعمال فشار نظامی یا تلاش برای تغییر حاکمیت در پیونگ‌یانگ کاهش خواهد یافت.

بر همین اساس، کره‌شمالی نه‌تنها قصد عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای خود را ندارد، بلکه به نظر می‌رسد در مسیر گسترش هرچه بیشتر آن گام برمی‌دارد؛ مسیری که می‌تواند معادلات امنیتی شرق آسیا را وارد مرحله‌ای جدید کند.

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