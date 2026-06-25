زلزلههای شدید ونزوئلا و ژاپن؛ خسارت به ساختمانها و آسیب به زیرساختهای شهری
قوع چند زمینلرزه قدرتمند در ونزوئلا و ژاپن، خساراتی به ساختمانها و تأسیسات شهری وارد کرد. در ونزوئلا، دو زلزله بالای ۷ ریشتر به اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی فرودگاه بینالمللی و آغاز عملیات جستوجو و نجات در مناطق آسیبدیده منجر شد، در حالی که شمال ژاپن نیز زلزلهای ۶.۹ ریشتری را بدون هشدار سونامی پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ونزوئلا، بامداد امروز- پنجشنبه- شاهد وقوع دو زمینلرزه قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر بود؛ رخدادی که سازمان زمینشناسی آمریکا از آن با عنوان «زلزله دوقلو» یاد کرده است.
براساس گزارشها، نخستین زمینلرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری شهر ساحلی مورون به وقوع پیوست و کمتر از یک دقیقه بعد، زمینلرزه دوم با شدت بیشتر منطقه را لرزاند. همچنین حدود ۲۰ پسلرزه در ساعات پس از حادثه ثبت شده است.
مقامهای ونزوئلایی اعلام کردند این زمینلرزهها خساراتی به شماری از ساختمانها و زیرساختهای شهری وارد کرده است. در پی این حادثه، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و فرودگاه بینالمللی «مایکتیا» نیز به دلیل آسیبدیدگی بخشی از تأسیسات و زیرساختهای خود به طور موقت تعطیل شد.
گزارشهای اولیه از وقوع فرو ریختن ساختمانها در برخی مناطق و گرفتار شدن تعدادی از شهروندان زیر آوار حکایت دارد. نیروهای امدادی عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردهاند و تصاویر منتشرشده از محل حادثه، انتقال مجروحان و بیرون کشیدن افراد گرفتار از زیر آوار را نشان میدهد.
همچنین یک ساختمان بزرگ مسکونی در منطقه آلتامیرا دچار فروریزش شده و ساکنان بسیاری از مناطق کاراکاس از بیم پسلرزهها، منازل خود را ترک کرده و به خیابانها پناه بردهاند.
مقامهای محلی به عنوان اقدامی پیشگیرانه از شهروندان خواستهاند ساختمانها را تخلیه کنند. در برخی مناطق نیز جریان گاز قطع شده و بخشهایی از پایتخت با خاموشی و اختلال در شبکه برق مواجه شدهاند.
این زمینلرزهها در کشور همسایه، کلمبیا، نیز احساس شده اما تاکنون گزارشی از خسارات جدی یا خطر وقوع سونامی منتشر نشده است.
زلزله ۶.۹ ریشتری در شمال ژاپن
همزمان با تحولات ونزوئلا، سازمان هواشناسی ژاپن از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۶.۹ ریشتر در سواحل شمالی این کشور خبر داد.
بر اساس اعلام این سازمان، زمینلرزه در نزدیکی سواحل استان ایواته در شمال جزیره هونشو و در عمق ۵۰ کیلومتری زمین رخ داده است. با این حال، مقامهای ژاپنی تأکید کردند که خطر وقوع سونامی وجود ندارد و تاکنون گزارشی از خسارات گسترده یا تلفات انسانی دریافت نشده است.
تصاویر منتشرشده از شهر هاشینوهه نیز نشان میدهد زندگی روزمره در این منطقه بدون اختلال جدی ادامه دارد و سامانههای حملونقل و چراغهای راهنمایی و رانندگی بهطور عادی فعال هستند.
ژاپن به دلیل قرار گرفتن بر روی چهار صفحه اصلی تکتونیکی و در امتداد کمربند زلزلهخیز موسوم به «حلقه آتش» اقیانوس آرام، از جمله زلزلهخیزترین کشورهای جهان به شمار میرود و هر ساله صدها زمینلرزه کوچک و بزرگ را تجربه میکند.