تنگه هرمز باز است و تنش ایران و آمریکا در مسیر کنترل قرار دارد

به گزارش ایلنا، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، اعلام کرد که تنگه هرمز همچنان باز بوده و دوحه نیز تضمین‌هایی درباره عدم صدور دستور برای بستن این گذرگاه راهبردی دریافت کرده است.

نخست‌وزیر قطر در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» تاکید کرد که بر اساس برآوردها، انتظار می‌رود روند تردد در تنگه هرمز طی ۳۰ روز پس از اجرای توافق، به شرایط عادی بازگردد.

وی با اشاره به اهمیت ثبات در این آبراه بین‌المللی، بر ضرورت ایجاد یک خط تماس مستقیم میان واشنگتن و تهران تأکید کرد و گفت چنین سازوکاری می‌تواند از بروز هرگونه اختلال در روند بازگشایی و تردد در تنگه هرمز جلوگیری کند.

نخست‌وزیر قطر همچنین درباره بخش انرژی این کشور اعلام کرد که تولید گاز طبیعی مایع قطر طی هفته‌های آینده به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

بر اساس این گزارش، شرکت «قطر انرژی» پیش‌تر در پی تحولات امنیتی و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، به‌طور موقت بخشی از تولید گاز طبیعی مایع را متوقف کرده بود؛ اقدامی که پس از هدف قرار گرفتن یکی از تأسیسات مهم این شرکت صورت گرفت.

انتهای پیام/