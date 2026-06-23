ترامپ: آمریکا مبالغ هنگفتی را صرف ناتو کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که کشورش مبالغ هنگفتی را صرف ناتو کرده است و ظاهراً بخش بزرگی از آن صرف دفاع از اروپا در برابر روسیه شده است.

ترامپ در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم ما سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه می‌کنیم، درست است؟ به نظر من، مبلغ واقعی که ما برای ناتو هزینه می‌کنیم دیوانه‌کننده است.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که کشورهای ناتو از ایالات متحده که «صدها میلیون دلار برای محافظت از آنها، به ویژه در برابر روسیه، خرج می‌کند» حمایت نمی‌کنند.

انتهای پیام/