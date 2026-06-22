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وزیر خارجه قطر با ژان نوئل بارو دیدار کرد

وزیر خارجه قطر با ژان نوئل بارو دیدار کرد
کد خبر : 1803042
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نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سوئیس با وزیرخارجه فرانسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در حاشیه نشست بورگن‌اشتوک در سوئیس با «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، دیدار کرد.

طرفین در این دیدار در مورد آخرین تحولات خاورمیانه با تمرکز بر تلاش‌ها برای تحکیم امنیت و ثبات پس از امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفت‌وگو کردند.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در این گفت‌وگو بار دیگر بر حمایت کامل قطر از مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا تاکید کرد و گفت که دوحه از گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز به عنوان مسیر دستیابی به راه‌حل‌های پایدار در مورد مسائل حل‌نشده بین دو طرف حمایت می‌کند.

 

 

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