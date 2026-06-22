خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ: صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ رسید

بلومبرگ: صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ رسید
کد خبر : 1803020
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری ‌بلومبرگ اعلام کرد صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ علیه ایران کشور رسید.

به گزارش روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد با پایان محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران، صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ‌رسید.

پیگیری گزارش‌های مربوط به رفت و آمد کشتی‌ها در صبح امروز -دوشنبه- نشان داد سه فروند سوپرنفتکش که در مجموع حامل حدود شش میلیون بشکه نفت ایران هستند، وارد تنگه هرمز شدند تا به سوی سنگاپور حرکت کنند.

این نفتکش‌ها از جزیره خارک به حرکت درآمدند که پایانه اصلی صادرات نفت ایران محسوب می‌شود.

حرکت این نفتکش‌ها بعد از آن روی داد که ‌رئیس‌جمهور آمریکا به نیروهای این کشور دستور داد به محاصره دریایی بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور پایان دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی