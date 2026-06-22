بلومبرگ: صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ رسید

به گزارش روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد با پایان محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران، صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ ‌رسید.

پیگیری گزارش‌های مربوط به رفت و آمد کشتی‌ها در صبح امروز -دوشنبه- نشان داد سه فروند سوپرنفتکش که در مجموع حامل حدود شش میلیون بشکه نفت ایران هستند، وارد تنگه هرمز شدند تا به سوی سنگاپور حرکت کنند.

این نفتکش‌ها از جزیره خارک به حرکت درآمدند که پایانه اصلی صادرات نفت ایران محسوب می‌شود.

حرکت این نفتکش‌ها بعد از آن روی داد که ‌رئیس‌جمهور آمریکا به نیروهای این کشور دستور داد به محاصره دریایی بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور پایان دهند.

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