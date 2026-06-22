پسکوف:
تهدیدهای زلنسکی علیه مینسک دخالت در امور داخلی بلاروس است
سخنگوی کاخ کرملین گفت که تهدیدهای رئیس جمهور اوکراین علیه بلاروس دخالت در امور داخلی این کشور محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز -دوشنبه- گفت که تهدیدهای «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور لبنان علیه مینسک دخالت در امور داخلی بلاروس است.
وی اظهار داشت: «بیتردید بلاروس قادر به تضمین حاکمیت خود است».
این مقام روس گفت: «پوتین و لوکاشنکو در آینده نزدیک با یکدیگر تماسهایی خواهند داشت و تهدیدات زلنسکی علیه بلاروس احتمالا مورد گفت.گو قرار خواهد گرفت».
پسکوف افزود: «کارهای فشردهای در کریمه در حال انجام است تا پیامدهای منفی اقدامات وحشیانه رژیم کییف به حداقل برسد».
سخنگوی کرملین در رابطه با استعفای کییر استارمر نخست وزیر انگلیس نیز اظهار داشت: «کییر استارمر همواره خواهان حفظ روابط بریتانیا و روسیه در سطح صفر بود. بعید است کسی در بدنه سیاسی بریتانیا موضع متفاوتی در مورد گفتوگو با روسیه داشته باشد».