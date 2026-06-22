زلنسکی:
کییف تصمیم میگیرد چه کسی نماینده اروپا در مذاکرات با مسکو باشد
رئیس جمهور اوکراین گفت که کییف تصمیم میگیرد چه کسی نماینده اروپا در مذاکرات روسیه باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در مصاحبهای با رسانههای اوکراینی که اواخر روزگذشته -یکشنبه- منتشر شد، گفت که اوکراین تصمیم خواهد گرفت چه کسی نماینده اروپا در هرگونه مذاکرهای با روسیه باشد.
زلنسکی در مصاحبه با رسانههای اوکراینی گفت: «ما درباره نقش اروپا در گفتوگو با روسها و اینکه این نقش باید چه باشد، بحث کردیم».
وی افزود: «اروپا قالب مذاکرات را بررسی و گزینههای مختلفی را پیشنهاد خواهد کرد، اما اوکراین تصمیم خواهد گرفت که چه کسی نماینده اروپا در مذاکرات باشد. این منصفانه است».
اوکراین در تلاش بوده تا با مشارکت اروپاییها، فشار دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با روسیه را تقویت کند، چرا که مذاکرات تحت حمایت ایالات متحده در به دلیل جنگ این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران متوقف شد و اوکراین نیز درخواستهای روسیه برای واگذاری خاک خود را رد کرد.