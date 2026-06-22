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پکن:

امیدواریم ایران و آمریکا روند خوب مذاکرات را حفظ کنند

امیدواریم ایران و آمریکا روند خوب مذاکرات را حفظ کنند
کد خبر : 1802869
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وزارت خارجه چین نسبت به حفظ روند مذاکرات و نتایج مثبت میان ایران و ایالات متحده ابراز امیدواری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پکن  امروز -دوشنبه- پس از دیدار مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و ایالات متحده در سوئیس، از آمریکا و ایران خواست تا برای دستیابی به نتایج مثبت در یک جهت همکاری کنند.

«گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در جمع خبرنگاران گفت: «پکن امیدوار است که آمریکا و ایران روند خوب مذاکرات را حفظ  و برای دستیابی به نتایج مثبت در یک جهت حرکت کنند».

این بیانیه پکن پس از آن منتشر شد که پاکستان و قطر اوایل روز دوشنبه از پیشرفت قابل توجه در تلاش‌های دیپلماتیک جاری بین ایران و آمریکا پس از پایان دور اول مذاکرات سطح بالا در اجلاس  در سوئیس خبر دادند.

 

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