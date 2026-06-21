عراق نتایج تحقیقات اولیه درباره «هدف قرار دادن» منزل الحلبوسی را اعلام کرد
مقامهای امنیتی عراق اعلام کردند پهپادی که در نزدیکی محل اقامت رئیس پارلمان این کشور سقوط کرده، هیچگونه مواد منفجرهای حمل نمیکرده و در بررسیهای اولیه، ماهیت آن غیرتهاجمی و غیرنظامی ارزیابی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق، روز شنبه اعلام کرد یک فروند پهپاد کوچک در منطقه کرمه در استان الانبار و در نزدیکی محل مهمانسرای محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، این پهپاد پس از سقوط در حاشیه یکی از علفزارهای اطراف، موجب آتشسوزی محدود در علفزارهای اطراف شد، اما این حادثه هیچ خسارت جدی انسانی یا مادی به دنبال نداشته است.
مقامهای امنیتی عراق در بررسیهای اولیه تأکید کردهاند که این پهپاد هیچگونه مواد منفجرهای حمل نمیکرده و ماهیت آن در دسته پهپادهای کوچک و غیرنظامی قرار میگیرد.
همزمان برخی منابع رسانهای عراقی از جمله شبکه «الشرقیه» به نقل از منابع مطلع گزارش دادهاند که این پرنده یک پهپاد کوچک ساخت چین و از نوع سرگرمی یا تصویربرداری بوده است.
این منابع همچنین هرگونه ارتباط این حادثه با هدف قرار دادن یک شخصیت سیاسی را رد کرده و تأکید کردهاند که طرح چنین گمانههایی میتواند با هدف انحراف افکار عمومی از موضوعات دیگر مطرح شود.
فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز در بیانیهای اعلام کرد سقوط این پهپاد صرفا باعث آتشسوزی محدود در علفزار شده و هیچگونه خسارت قابل توجهی به همراه نداشته است.
در پایان این بیانیه آمده است که نهادهای امنیتی و تیمهای فنی و جنایی، بررسیهای خود را برای روشن شدن ابعاد کامل این حادثه ادامه میدهند.