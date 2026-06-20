ماکرون:
با مراکز بازگشت مهاجران در کشورهای ثالث مخالفیم
رئیس جمهور فرانسه گفت که کشورش از ایجاد مراکز بازگشت برای مهاجران در کشورهای ثالث حمایت نمیکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، روز گذشته -جمعه- گفت که کشورش از ایجاد به اصطلاح «مرکز بازگشت» برای مهاجران در کشورهای ثالث حمایت نمیکند و اثربخشی آنها را زیر سوال برد.
مکرون در بروکسل، همزمان با پایان اجلاس دو روزه اتحادیه اروپا، اظهار داشت: «ما طرفدار یک سیاست بازگشت موثرتر هستیم، اما من هرگز یک مرکز بازگشت در یک کشور ثالث ندیدهام که واقعا نتیجه بدهد».
پارلمان اروپا ابتدای هفته میلادی جاری یک بازنگری در مهاجرت را برای تسریع اخراجها و اجازه دادن به مراکز بازداشت برون مرزی تصویب کرد، اقدامی که منتقدان میگویند سختگیرانه است و حفاظت از پناهندگان را تضعیف میکند.
ماکرون این سوال را مطرح کرد که آیا این مراکز با ارزشهای اروپایی همسو هستند یا خیر.
رئیس جمهور فرانسه افزود: «مطمئن نیستم که اروپای ما اینطور باشد. مطمئن نیستم که اینها اصول اساسی باشند که اروپای ما بر اساس آنها ساخته شده باشد، و باور هم ندارم که این اقدام موثر باشد».