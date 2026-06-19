به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- جمعه- در سخنانی با دفاع از رویکرد دولت خود در قبال ایران، مدعی شد جنگ اخیر موجب تضعیف جدی توان نظامی این کشور شده است.

وی با بیان اینکه ایران دیگر از نیروی هوایی، نیروی دریایی و سامانه‌های دفاعی مؤثر برخوردار نیست، گفت: «کار ایران تمام شده است و ما تا پایان مهلت ۶۰ روزه پیش خواهیم رفت؛ ایران حتی یک دلار هم دریافت نخواهد کرد.»

ترامپ همچنین با انتقاد از دموکرات‌ها، ادعاهای آنان درباره بهبود وضعیت ایران را «غیرواقعی» توصیف کرد و مدعی شد این تحلیل‌ها با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.

نظرسنجی: مخالفت ۶۵ درصدی با سیاست‌های ترامپ درباره ایران

در همین حال، نتایج یک نظرسنجی مشترک که از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز «نورک» انجام شده، نشان می‌دهد اکثریت شهروندان آمریکایی با شیوه مدیریت دولت ترامپ در قبال ایران موافق نیستند.

این نظرسنجی با مشارکت ۳۰۴۰ نفر و در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ ژوئن انجام شده و امروز منتشر شده است.

بر اساس این نتایج، حدود ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران را تأیید نمی‌کنند. در مقابل، تنها ۲۸ درصد از جمهوری‌خواهان عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

همچنین ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند حملات نظامی آمریکا علیه ایران بیش از حد بوده و از سطح لازم فراتر رفته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد با وجود تغییرات اخیر در سیاست خارجی واشنگتن و حرکت از تهدید به سمت مذاکره، همچنان بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا نسبت به این رویکرد تردید جدی دارند.

کاهش حمایت عمومی از سیاست‌های خارجی آمریکا

این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که میزان رضایت عمومی از عملکرد کلی ترامپ در سطح ۳۷ درصد باقی مانده و تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته نداشته است.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، تنها ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگان از سیاست دولت آمریکا در قبال اسرائیل اعلام رضایت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود شکاف در نگاه افکار عمومی نسبت به سیاست خارجی واشنگتن است.

این تحولات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ همچنان بر ادامه فشار بر ایران و پیشبرد سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال تهران تأکید دارد، در حالی که نتایج افکارسنجی‌ها تصویر متفاوتی از میزان حمایت داخلی از این رویکرد ارائه می‌دهد.

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