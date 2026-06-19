به گزارش ایلنا، یک فرمانده ارشد ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با روزنامه «معاریو» اظهار داشت واحد اطلاعاتی و عملیاتی تحت فرمان او سال‌ها تحرکات شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، را زیر نظر داشته و برای تمامی محل‌های احتمالی حضور وی سناریوهای عملیاتی از پیش طراحی شده در اختیار داشته است.

این فرمانده که تنها با حرف «س» معرفی شده، ادعا کرد در عملیات ترور سید حسن نصرالله ۸۳ بمب بر محل استقرار وی فرود آمده است؛ رقمی که به گفته او در عملیات ترور شهید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله و از گزینه‌های اصلی جانشینی نصرالله، نیز تکرار شد.

وی گفت: «سال‌ها تحرکات نصرالله را دنبال می‌کردیم. محل سکونت، آپارتمان‌ها، خانه همسر و پناهگاه‌های احتمالی او را می‌شناختیم. برخلاف تصور رایج، او همیشه در پناهگاه زندگی نمی‌کرد و گاهی در واحدهای مسکونی عادی در ضاحیه جنوبی بیروت اقامت داشت.»

این مقام نظامی رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد تمامی مسیرهای تردد و محل‌های احتمالی اختفای دبیرکل حزب‌الله تحت رصد دائمی قرار داشت و برای هر یک از این اهداف، طرح حمله مشخصی آماده شده بود.

به گفته وی، در روز عملیات ترور، سید حسن نصرالله می‌توانست به مکان‌های امن‌تری منتقل شود، اما در نهایت در پناهگاهی مستقر شد که هدف حمله قرار گرفت. او افزود این پناهگاه در عمق زمین و زیر یک ساختمان چندطبقه قرار داشت و جنگنده‌های اسرائیلی طی چند ثانیه مجموعه‌ای از بمب‌ها را برای مسدود کردن راه‌های خروج و جلوگیری از فرار افراد حاضر در محل شلیک کردند.

این فرمانده صهیونیست در ادامه گفت پس از حمله نیز ارتش اسرائیل اجازه هیچ‌گونه عملیات امدادی یا نجات را در محل نداده است. به گفته او، هدف این بود که از کشته شدن کامل افراد حاضر در پناهگاه اطمینان حاصل شود.

وی افزود که پس از بمباران، ساختمان مسکونی بالای پناهگاه نیز به‌طور کامل تخریب شد و هرگونه تلاش برای آواربرداری یا نجات بازماندگان هدف حملات بعدی قرار گرفت.

این فرمانده اسرائیلی همچنین به ترور شهید فؤاد شکر، از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله، اشاره کرد و مدعی شد اسرائیل مدت‌ها تمامی تحرکات او را زیر نظر داشته و پس از اطمینان از حضورش در یک واحد مسکونی در بیروت، آن محل را هدف حمله قرار داده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، عملیات ترور شهید ابراهیم عقیل، فرمانده نیروی رضوان حزب‌الله، را یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های انجام‌شده توصیف کرد و اذعان داشت که شدت حمله موجب تخریب گسترده ساختمان و خسارات جانبی قابل توجه شده بود.

این مقام نظامی رژیم صهیونیستی در پایان بار دیگر مدعی شد که در عملیات ترور شهید هاشم صفی‌الدین نیز جنگنده‌های اسرائیلی ۸۳ بمب بر محل اختفای وی فروریختند و نیروهای تحت امر او تمامی مسیرهای خروج احتمالی را مسدود کرده بودند تا امکان فرار از محل وجود نداشته باشد.

گفتنی است اظهارات این فرمانده اسرائیلی در حالی منتشر شده که حزب‌الله لبنان تاکنون جزئیات رسمی و کاملی از نحوه شهادت شماری از فرماندهان ارشد خود منتشر نکرده و بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

انتهای پیام/