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رویترز: توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از عصر امروز اجرایی می‌شود

رویترز: توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از عصر امروز اجرایی می‌شود
کد خبر : 1801504
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یک مقام ارشد آمریکایی از دستیابی اسرائیل و حزب‌الله لبنان به توافق آتش‌بس خبر داد و اعلام کرد این توافق از ساعت ۱۶ به وقت محلی امروز، جمعه، اجرایی شده است. به گفته این مقام، مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا و قطر و با کمک ایران به نتیجه رسیده است.

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اسرائیل و حزب‌الله لبنان بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیده‌اند و این توافق از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی امروز، جمعه، به اجرا درآمده است.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «حزب‌الله و اسرائیل بر سر توقف درگیری‌ها به توافق رسیده‌اند.»

وی همچنین افزود که مذاکرات منتهی به این توافق با میانجی‌گری آمریکا و قطر و با کمک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

به گفته این مقام آمریکایی، پس از تبادل آتش میان دو طرف در ساعات ابتدایی امروز، روند اجرای آتش‌بس آغاز شده و در نهایت حزب‌الله و رژیم صهیونیستی وارد مرحله توقف درگیری‌ها شده‌اند.

این توافق در حالی حاصل شده که در روزهای اخیر تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان مقاومت لبنان و رژیم صهیونیستی بار دیگر شدت گرفته بود و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه جنگ در منطقه افزایش یافته بود. اکنون باید دید آیا این آتش‌بس می‌تواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از دور جدید درگیری‌ها منجر شود یا خیر.

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