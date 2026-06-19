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کرملین حمله گسترده پهپادی به مسکو را تأیید کرد؛ حملات به اوکراین ادامه خواهد یافت

کرملین حمله گسترده پهپادی به مسکو را تأیید کرد؛ حملات به اوکراین ادامه خواهد یافت
کد خبر : 1801503
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کرملین با تأیید حمله گسترده پهپادی اوکراین به مسکو و آتش‌سوزی در یکی از مهم‌ترین پالایشگاه‌های نفتی پایتخت روسیه، اعلام کرد که حملات روسیه علیه اوکراین متوقف نخواهد شد. این حمله در حالی رخ داده است که مسکو میزبان رهبران چند کشور آسیایی در نشست روسیه–آسه‌آن است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز- جمعه- اعلام کرد که در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین به مسکو، آتش‌سوزی در یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت روسیه رخ داده است و نیروهای امدادی و امنیتی در حال مهار پیامدهای این حادثه هستند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره اطلاع ولادیمیر پوتین از این حادثه، گفت توجه افکار عمومی باید به شهرهای اوکراینی معطوف شود که به‌طور مداوم هدف حملات روسیه قرار می‌گیرند. او همچنین تأکید کرد که عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین ادامه خواهد داشت.

به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، حمله پهپادی شب گذشته یکی از گسترده‌ترین حملات اوکراین به پایتخت روسیه در ماه‌های اخیر بوده است. وی اعلام کرد که چند پهپاد موفق شدند به پالایشگاه نفت جنوب‌شرقی مسکو اصابت کنند و موجب آتش‌سوزی شوند.

مقامات روسی اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی طی این عملیات ۴۳ پهپاد را سرنگون کرده‌اند، اما شماری از آن‌ها توانسته‌اند از سد دفاعی عبور کنند و به اهدافی در داخل مسکو برسند.

پالایشگاه هدف قرار گرفته، یکی از مراکز اصلی تأمین سوخت مسکو به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از نیاز سوختی پایتخت و فرودگاه‌های آن را تأمین می‌کند. این تأسیسات پیش از این نیز در روزهای گذشته هدف حملات مشابه قرار گرفته بود.

هم‌زمان با این حمله، در فرودگاه بین‌المللی اصلی مسکو وضعیت هشدار هوایی اعلام شد و مسافران و کارکنان به مناطق امن منتقل شدند. با این حال، مسئولان فرودگاه ساعاتی بعد از بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به شرایط عادی خبر دادند.

مقام‌های محلی همچنین از وارد شدن خسارت به یک ساختمان مسکونی و یک مرکز تجاری در حومه مسکو خبر دادند، اما اعلام کردند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها همچنان به نتیجه نرسیده است. در حالی که روسیه به حملات منظم خود در خاک اوکراین ادامه می‌دهد، کی‌یف نیز دامنه عملیات پهپادی خود را به عمق خاک روسیه گسترش داده و زیرساخت‌های انرژی و لجستیکی این کشور را هدف قرار داده است.

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