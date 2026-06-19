خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت توقف مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس به روایت سی‌ان‌ان

علت توقف مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس به روایت سی‌ان‌ان
کد خبر : 1801420
لینک کوتاه کپی شد.

سی‌ان‌ان گزارش داد که یک دیپلمات آگاه از روند رایزنی‌ها اعلام کرد ایران پیش از بازگشت به مذاکرات با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است.

سی‌ان‌ان گزارش داد که یک دیپلمات آگاه از روند رایزنی‌ها اعلام کرد ایران پیش از بازگشت به مذاکرات با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است.

‌به گفته این منبع، تهران تأکید کرده است که توقف خصومت‌ها در لبنان باید مطابق مفاد توافق امضاشده اجرایی شود.

وی افزود میانجی‌ها در حال حاضر برای حل این موضوع و رفع اختلافات موجود تلاش می‌کنند.

‌این دیپلمات همچنین گفت مذاکراتی که قرار بود میان ایران و آمریکا برگزار شود، در پی حملات اخیر اسرائیل به لبنان «به طور موقت به تعویق افتاده است»، اما زمان مشخصی برای ازسرگیری گفت‌وگوها اعلام نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی