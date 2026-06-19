سی‌ان‌ان گزارش داد که یک دیپلمات آگاه از روند رایزنی‌ها اعلام کرد ایران پیش از بازگشت به مذاکرات با آمریکا در سوئیس، خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است.

‌به گفته این منبع، تهران تأکید کرده است که توقف خصومت‌ها در لبنان باید مطابق مفاد توافق امضاشده اجرایی شود.

وی افزود میانجی‌ها در حال حاضر برای حل این موضوع و رفع اختلافات موجود تلاش می‌کنند.

‌این دیپلمات همچنین گفت مذاکراتی که قرار بود میان ایران و آمریکا برگزار شود، در پی حملات اخیر اسرائیل به لبنان «به طور موقت به تعویق افتاده است»، اما زمان مشخصی برای ازسرگیری گفت‌وگوها اعلام نکرد.

انتهای پیام/