هدف واقعی رهبران اروپایی، نجات زلنسکی است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که هدف واقعی رهبران اروپایی مذاکره با روسیه نیست، بلکه نجات رئیس جمهور اوکراین، است.

وی اظهار داشت: «هدف واقعی رهبران اروپا مذاکره با روسیه نیست. هدف، تقویت رژیم زلنسکی و حفظ آن به عنوان سکوی پرتابی برای ادامه رویارویی با روسیه است.»

وی افزود: «با توجه به این موضوع، رهبران اروپایی در تلاشند تا در اسرع وقت و تنها به یک دلیل، آتش‌بس برقرار کنند: جلوگیری از فروپاشی نیروهای مسلح اوکراین در میدان نبرد. طرح این است که بدون پرداختن به علل ریشه‌ای درگیری، آن را ‌متوقف کنند و سپس به سرعت نیروهای نظامی «ائتلاف مشتاقان» انگلیس و فرانسه را در خاک اوکراین مستقر کنند.»

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