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رئیس جمهور تایوان:

امیدوارم بسته جدید فروش تسلیحات ایالات متحده به زودی تصویب شود

امیدوارم بسته جدید فروش تسلیحات ایالات متحده به زودی تصویب شود
کد خبر : 1801020
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رئیس جمهور تایوان ‌گفت که تایوان از امنیت خود محافظت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لای چینگ-ته»، رئیس جمهور تایوان ‌گفت که تایوان از امنیت خود محافظت می‌کند.

وی ‌افزود که امیدوار است بسته جدید فروش تسلیحات ایالات متحده به زودی تصویب شود.

لای در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خارجی تایوان در تایپه، تمایل خود را برای مذاکرات مبتنی بر «برابری و احترام» با چین تکرار کرد، اما گفت که تایوان حق دارد از منافع خود محافظت کند و فقط مردم تایوان می‌توانند آینده خود را تعیین کنند.

وی افزود: «حفاظت تایوان از امنیت ملی خود و حفظ شیوه زندگی دموکراتیک و آزاد خود، امتناع از پذیرش اتحاد و امتناع از پذیرش حکومت حزب کمونیست چین نباید به عنوان تحریک علیه چین تلقی شود.»

 

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