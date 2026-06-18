اکسیوس: نتانیاهو در برابر توافق ایران غافلگیر شد؛ واشنگتن بدون هماهنگی عمل کرد

به گزارش ایلنا، وب‌سایت «اکسیوس» در گزارشی تازه مدعی شد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تا لحظه اعلام رسمی توافق میان ایران و آمریکا، از متن نهایی آن بی‌اطلاع بوده؛ موضوعی که به گفته این رسانه، نگرانی‌های جدی در تل‌آویو و شکاف رو به افزایش میان اسرائیل و دولت دونالد ترامپ را آشکار کرده است.

اکسیوس در تحلیل خود از پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک توافق اخیر میان تهران و واشنگتن گزارش داد که بنیامین نتانیاهو برخلاف وعده‌های پیشین خود درباره «پیروزی کامل» در برابر ایران، در نهایت با واقعیتی مواجه شده که در آن، توافقی بدون هماهنگی کامل با اسرائیل شکل گرفته است.

به نوشته این رسانه آمریکایی، نخست‌وزیر اسرائیل این توافق را یک خطای راهبردی می‌داند و همچنان بر این باور است که جنگ نباید متوقف می‌شد؛ موضعی که در شرایط کنونی، او را در سطح بین‌المللی تا حد زیادی منزوی کرده است. حتی برخی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی نیز به جمع حامیان این توافق پیوسته‌اند.

اکسیوس همچنین تأکید کرده است که در واشنگتن نیز فضای سیاسی نسبت به این توافق پیچیده شده و متحدان سنتی نتانیاهو در حزب جمهوری‌خواه از موضع‌گیری علنی و تند علیه توافقی که با حمایت مستقیم دونالد ترامپ امضا شده، خودداری می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید که شرایط امروز قابل مقایسه با دوران مناقشه بر سر توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیست؛ زیرا نتانیاهو در صورت مخالفت علنی با این توافق، ناچار به رویارویی مستقیم با ترامپ خواهد شد؛ موضوعی که دست او را برای مانور سیاسی محدود کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اسرائیلی به جای مواضع رسمی، نگرانی‌های خود را در نشست‌های غیرعلنی با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. در مقابل، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت نتانیاهو نیز به انتقاد از تیم ترامپ روی آورده‌اند.

اکسیوس در ادامه به موضوع لبنان نیز پرداخته و آن را یکی از نقاط حساس اختلاف دانسته است. بر اساس مفاد این توافق، آتش‌بس شامل درگیری‌های میان اسرائیل و حزب‌الله نیز می‌شود و در نهایت می‌تواند به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان منجر شود؛ موضوعی که به‌شدت در تل‌آویو محل اختلاف است.

این رسانه در پایان گزارش خود تأکید می‌کند که اختلاف بر سر لبنان و نحوه اجرای توافق، می‌تواند به یکی از محورهای تنش اصلی در روابط واشنگتن و تل‌آویو در دوره پیش‌رو تبدیل شود.

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