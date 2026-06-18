انتقادات در غزه بالا گرفت؛ چرا نام فلسطین در توافق ایران و آمریکا نیامد؟

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، همزمان با اعلام «یادداشت تفاهم» میان ایران و آمریکا، بحث‌های گسترده‌ای در نوار غزه شکل گرفته است؛ برخی این توافق را به‌معنای «حذف فلسطین از معادلات منطقه‌ای» تلقی کرده و برخی دیگر، غیبت غزه در متن توافق را ناشی از پیچیدگی ساختار تصمیم‌گیری فلسطینی و تعدد بازیگران داخلی و منطقه‌ای می‌دانند.

در فضای مجازی و محافل سیاسی، بخشی از کاربران و فعالان فلسطینی با انتقاد از این روند، مدعی شده‌اند که موضوع غزه در توافقات منطقه‌ای مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در مقابل، برخی تحلیلگران تأکید دارند که هر جبهه در منطقه شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان معادلات سیاسی و نظامی را با یک الگوی واحد سنجید.

در همین راستا، شماری از فعالان و شهروندان غزه با اشاره به شرایط دشوار این منطقه در جریان جنگ اخیر، از ایران به‌دلیل حمایت از مقاومت فلسطین قدردانی کرده اما در عین حال نسبت به عدم انعکاس مستقیم موضوع غزه در توافق اخیر ابراز گلایه کرده‌اند.

در مقابل، گروهی دیگر از تحلیلگران فلسطینی معتقدند که ایران در سال‌های گذشته تمرکز خود را بر محورهای دیگر مقاومت قرار داده و نمی‌توان انتظار داشت که همه پرونده‌های منطقه‌ای در یک توافق واحد بازتاب پیدا کند. به باور این جریان، ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در فلسطین و حضور بازیگران متعدد داخلی و منطقه‌ای، از جمله مصر، بر روند تحولات غزه تأثیر مستقیم دارد.

در میان دیدگاه‌های مختلف، برخی تحلیلگران نزدیک به جریان‌های سیاسی فلسطینی تأکید می‌کنند که غزه در یک مسیر مذاکراتی جداگانه و تحت تأثیر میانجی‌گری‌های منطقه‌ای به‌ویژه مصر قرار دارد و نمی‌توان آن را مستقیما در چارچوب توافقات کلان منطقه‌ای گنجاند.

همچنین گروهی دیگر بر این باورند که هرگونه توافق منطقه‌ای، حتی اگر به‌طور مستقیم به غزه اشاره نکند، به‌صورت غیرمستقیم بر وضعیت این منطقه تأثیرگذار خواهد بود؛ چه در سطح میدانی و چه در معادلات سیاسی.

در مجموع، واکنش‌ها به این توافق در غزه نشان می‌دهد که فضای افکار عمومی فلسطینی میان نگاه‌های انتقادی، حمایتی و تحلیلی تقسیم شده و هر جریان، برداشت متفاوتی از جایگاه غزه در معادلات جدید منطقه‌ای ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/