شرط جدید تلآویو به واشنگتن؛ خروج از جنوب لبنان در گرو خلع سلاح حزبالله
آکسیوس گزارش داد نتانیاهو در گفتوگو با ترامپ تأکید کرده است که نیروهای اسرائیلی تا زمان خلع سلاح حزبالله از جنوب لبنان، از این منطقه خارج نخواهند شد؛ موضعی که همزمان با تشدید اختلافات سیاسی میان تلآویو و واشنگتن مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است که ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزبالله از جنوب لبنان، از این منطقه عقبنشینی نخواهد کرد.
این گزارش در حالی منتشر شده که به گفته آکسیوس، نتانیاهو در روزهای اخیر درباره توافق میان آمریکا و ایران سکوت کرده و در عین حال این توافق را در محافل غیررسمی یک «چرخش استراتژیک» به ضرر تلآویو ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو که پیشتر از «پیروزی کامل» در برابر ایران سخن میگفت، اکنون تحت فشار سیاسی و انتخاباتی قرار دارد و با محدودیت در واکنش علنی به توافق مواجه شده است.
آکسیوس مینویسد برخلاف سال ۲۰۱۵ که نخستوزیر اسرائیل بهصورت علنی در کنگره آمریکا علیه توافق هستهای ایران موضعگیری کرد، اینبار شرایط متفاوت است و او امکان مخالفت آشکار با توافق مورد حمایت ترامپ را ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است که حتی برخی متحدان جمهوریخواه آمریکا نیز تمایلی به مخالفت علنی با این توافق ندارند؛ موضوعی که به انزوای سیاسی بیشتر نتانیاهو در این پرونده دامن زده است.
آکسیوس همچنین به انتقادات دونالد ترامپ از عملکرد اسرائیل در لبنان اشاره کرده و نوشته است رئیسجمهور آمریکا از برخی اقدامات نظامی تلآویو در این کشور انتقاد کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از محورهای مورد اختلاف، بندهای مربوط به توقف درگیریها در لبنان است؛ موضوعی که به گفته آکسیوس میتواند به خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در چارچوب توافق نهایی منجر شود.
با این حال، یک مشاور نتانیاهو تأکید کرده است که اسرائیل خود را ملزم به اجرای بخش مربوط به لبنان نمیداند و نخستوزیر این رژیم به ترامپ اعلام کرده است که عقبنشینی تنها در صورت خلع سلاح کامل حزبالله انجام خواهد شد.
در مقابل، مقامهای آمریکایی تأکید دارند که این توافق به معنای آتشبس یکجانبه نیست و اسرائیل حق واکنش در صورت تهدید امنیتی را حفظ خواهد کرد.
آکسیوس در پایان گزارش خود نوشته است اختلافات اخیر نشاندهنده افزایش شکاف میان تلآویو و واشنگتن در برخی پروندههای منطقهای است؛ شکافی که در ماههای اخیر آشکارتر شده است.