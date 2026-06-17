مقام ارشد آمریکایی متن کامل توافق با ایران را منتشر کرد

به گزارش ایلنا، مقام ارشد آمریکایی تصریح کرد: بر اساس این متن، آمریکا و ایران به همراه طرف‌های درگیر، توقف کامل و فوری عملیات نظامی را در تمامی جبهه‌ها اعلام کرده و متعهد شده‌اند از هرگونه اقدام نظامی یا تهدید متقابل خودداری کنند. در این چارچوب، بر تضمین امنیت و حاکمیت کشورها نیز تأکید شده است.

در بخش دیگری از این سند، دو طرف متعهد به احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر شده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده است مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی حداکثر ظرف ۶۰ روز ادامه یابد.

در حوزه اقتصادی و دریایی، این متن به اقداماتی از جمله رفع تدریجی محدودیت‌های دریایی، تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت تدریجی جریان تجارت اشاره دارد. همچنین از برنامه‌ای برای مشارکت در بازسازی اقتصادی ایران با رقمی دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار سخن گفته شده است.

بر اساس این سند، ایالات متحده متعهد شده در صورت پیشرفت توافق، روند رفع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی را در چارچوب زمان‌بندی مشخص آغاز کند. همچنین آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدودشده ایران نیز در دستور کار قرار دارد.

در بخش هسته‌ای، ایران بار دیگر بر عدم تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تأکید کرده و طرفین درباره مدیریت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و کاهش سطح غنی‌سازی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تفاهم اولیه رسیده‌اند.

این سند همچنین شامل بندهایی درباره حفظ وضعیت موجود تا زمان توافق نهایی، عدم اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، و عدم افزایش حضور نظامی در منطقه است.

در بخش پایانی نیز آمده است که در صورت آغاز اجرای مفاد اصلی تفاهم، مذاکرات اختصاصی برای نهایی‌سازی توافق ادامه خواهد یافت و در نهایت توافق نهایی باید به تصویب یک قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برسد.

انتشار این متن در حالی صورت گرفته که مقامات رسمی دو طرف هنوز جزئیات این یادداشت را به‌طور کامل تأیید نکرده‌اند و آینده اجرای آن به روند مذاکرات آتی گره خورده است.

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