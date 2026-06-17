خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام آمریکایی: یادداشت تفاهم با ایران امضا شده اما هنوز الزام‌آور نیست!

مقام آمریکایی: یادداشت تفاهم با ایران امضا شده اما هنوز الزام‌آور نیست!
کد خبر : 1800829
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که یک یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران به امضا رسیده است، اما هر دو طرف تا زمان دستیابی به توافق نهایی و الزام‌آور، امکان خروج از آن را خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد دولت آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» از امضای یک یادداشت تفاهم با ایران خبر داد، اما تأکید کرد که این توافق هنوز نهایی و الزام‌آور نیست و طرفین در صورت عدم توافق نهایی، می‌توانند از آن خارج شوند.

این مقام آمریکایی اظهار داشت: در صورتی که توافق نهایی حاصل شود و ایران به تعهدات خود پایبند باشد، واشنگتن در مقابل اقدام به رفع تحریم‌ها خواهد کرد. وی افزود که ترتیب اجرای مراحل توافق، یکی از محورهای اصلی مذاکرات آینده خواهد بود.

به گفته این مقام، ایران در حداقل سطح توافق کرده است که ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از طریق فرآیند «رقیق‌سازی» از بین ببرد.

وی همچنین با اشاره به نشست پیش‌روی ایران و آمریکا در سوئیس، این جلسه را «تعیین‌کننده» توصیف کرد و گفت اقدامات اعتمادساز در دستور کار قرار دارد تا زمینه برای دستیابی به توافق نهایی فراهم شود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مقام آمریکایی مدعی شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درخواستی برای دریافت نسخه این یادداشت تفاهم ارائه نکرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته تحلیلگران، اختلافات درباره جزئیات اجرایی توافق همچنان ادامه دارد و نتیجه نشست سوئیس می‌تواند مسیر آینده مذاکرات را مشخص کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی