از توصیه اردوغان تا تصمیم ملونی؛ ترک یک عادت قدیمی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ترک سیگار از سوی جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به یکی از سوژه‌های مورد توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه تبدیل شده است؛ به‌ویژه آنکه بسیاری این تصمیم را با توصیه چند ماه پیش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مرتبط می‌دانند.

ملونی روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی دوستانه با رهبران کشورهای عضو گروه هفت اعلام کرد حدود یک ماه است که سیگار را به‌طور کامل ترک کرده و موفق شده بر این عادت دیرینه غلبه کند.

پس از انتشار این اظهارات، کاربران ترکیه‌ای بار دیگر ویدئوی دیدار ملونی و اردوغان در حاشیه نشست صلح شرم‌الشیخ در اکتبر ۲۰۲۵ را بازنشر کردند. در آن دیدار، اردوغان که به مواضع ضد دخانیات شهرت دارد، خطاب به نخست‌وزیر ایتالیا گفته بود: «باید کاری کنم که سیگار را ترک کنی.»

ملونی نیز در پاسخ، با لبخند گفته بود: «می‌دانم، می‌دانم.»

در همان گفت‌وگو، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با لحنی شوخ‌طبعانه گفته بود: «این غیرممکن است.» اکنون رسانه‌های ترکیه با اشاره به ترک سیگار ملونی، از «شکست خوردن غیرممکن ماکرون» سخن می‌گویند.

این موضوع بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ترکیه داشته است. برخی کاربران، تصمیم ملونی را نتیجه تأثیرگذاری توصیه اردوغان دانسته و نوشته‌اند که نخست‌وزیر ایتالیا به قول خود عمل کرده است. گروهی دیگر نیز با لحنی طنزآمیز عنوان کرده‌اند: «اردوغان توصیه کرد و ملونی اجرا کرد.»

رسانه‌های ترکیه نیز با بازنشر ویدئوی دیدار شرم‌الشیخ، این اتفاق را نمونه‌ای جالب از تأثیر گفت‌وگوهای غیررسمی میان رهبران سیاسی توصیف کرده‌اند.

ملونی که سال‌ها به مصرف سیگار شهرت داشت، بارها در محافل عمومی و مصاحبه‌های رسانه‌ای در حال سیگار کشیدن دیده شده بود و این موضوع به بخشی از تصویر رسانه‌ای او تبدیل شده بود. اعلام ترک این عادت از سوی نخست‌وزیر ایتالیا، اکنون نه‌تنها در داخل این کشور بلکه در ترکیه نیز به موضوعی پربازتاب تبدیل شده است.