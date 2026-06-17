ترامپ: توافق با ایران تا ۴۸ ساعت آینده امضا میشود
رئیسجمهور آمریکا با اعلام اینکه توافق حاصلشده میان واشنگتن و تهران احتمالاً در روزهای پنجشنبه یا جمعه به امضا خواهد رسید، گفت جزئیات این توافق را با رهبران کشورهای عضو گروه هفت در میان گذاشته و مذاکرات فنی درباره پرونده هستهای ایران نیز بهزودی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- در پایان نشست سران گروه هفت (G7)، ضمن دفاع از توافق حاصلشده با ایران، اعلام کرد که جزئیات این توافق را در جریان دیدارهای خود با رهبران کشورهای متحد آمریکا در میان گذاشته است.
ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: «توافقی که روز یکشنبه با ایران به آن دست یافتیم، بهزودی امضا خواهد شد؛ شاید فردا یا احتمالا پسفردا.»
وی همچنین مدعی شد مقامهای ایرانی از دستیابی به این توافق رضایت دارند و افزود: «فکر میکنم رهبران ایران از این پس رفتار متفاوتی خواهند داشت.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه، با تکرار ادبیات تهدیدآمیز خود اظهار داشت: «اگر به توافق پایبند نباشند، احتمالا بار دیگر حملات را از سر خواهیم گرفت تا به آن عمل کنند.»
ترامپ همچنین از آغاز فوری مذاکرات فنی درباره موضوع ذخایر هستهای ایران خبر داد و مدعی شد دسترسی ایران به منابع مالی قابلتوجه، منوط به پایبندی این کشور به تعهدات توافق خواهد بود.
وی تأکید کرد که یکی از انگیزههای اصلی دولت آمریکا برای دستیابی به این توافق، جلوگیری از پیامدهای اقتصادی گسترده بوده است و گفت: «نمیخواستم شاهد یک فاجعه اقتصادی باشم.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد جزئیات توافق و متن تفاهمنامه در اختیار متحدان واشنگتن قرار گرفته و نسخهای از آن نیز برای اسرائیل ارسال شده است.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابطش با نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: «بنیامین نتانیاهو گاهی بیش از حد احساسی عمل میکند، اما شریک خوبی است.»
وی همچنین با اشاره به تحولات لبنان مدعی شد رژیم صهیونیستی ممکن است در قبال حزبالله اقدامات بیشتری انجام دهد و از سفر قریبالوقوع جوزف عون، رئیسجمهور لبنان به واشنگتن طی یک یا دو هفته آینده خبر داد.
ترامپ در پایان تأکید کرد که دولت آمریکا در دوره پیش رو بهطور ویژه پرونده لبنان را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد.