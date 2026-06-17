رایزنی برای امضای آنلاین و زودهنگام توافق تهران–واشنگتن/ شرط ایران درباره انتشار متن توافق حفظ شد

به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» نوشت: یک دیپلمات از کشورهای میانجی و یک منبع مطلع از روند مذاکرات اعلام کردند که طرف‌های مذاکره در حال بررسی امکان امضای «از راه دور» تفاهم‌نامه هستند؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، ممکن است همین امروز (چهارشنبه) انجام شود و جایگزین مراسم امضای حضوری برنامه‌ریزی‌شده برای روز جمعه شود.

بر اساس این گزارش، در صورت توافق نهایی، امضای تفاهم‌نامه به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و بندهای مرتبط با تنگه هرمز بلافاصله اجرایی می‌شوند. همچنین احتمال دارد دولت آمریکا متن کامل توافق را منتشر کند.

این دیپلمات تأکید کرد که هدف اصلی از تلاش برای جلو انداختن زمان امضا، بازگشایی سریع‌تر تنگه هرمز و کاهش تنش‌های ناشی از وضعیت فعلی است؛ به‌ویژه آنکه دو طرف در این موضوع به تفاهم رسیده‌اند.

وی افزود که فشارهای سیاسی داخلی بر کاخ سفید برای انتشار متن توافق نیز می‌تواند در تسریع این روند مؤثر باشد. با این حال، منبع مطلع از مذاکرات تصریح کرد که ایران انتشار متن توافق را به بعد از امضای رسمی موکول کرده و کاخ سفید صرفا این شرط را پذیرفته است.

این منابع احتمال داده‌اند که متن تفاهم‌نامه در مقطعی از روز چهارشنبه منتشر شود، هرچند تا صبح امروز هنوز تصمیم قطعی درباره جلو انداختن زمان امضا اتخاذ نشده بود. کاخ سفید نیز از اظهارنظر رسمی در این خصوص خودداری کرده است.

در همین حال، منابع مذکور تأکید کردند که حتی در صورت تغییر زمان امضای توافق، دیدار برنامه‌ریزی‌شده هیئت‌های ایرانی و آمریکایی به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طبق برنامه روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود در این نشست، آغاز مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شده است که این توافق پیش‌تر در روز یکشنبه به‌صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ، جی‌دی ونس و محمدباقر قالیباف امضا شده است.

با این حال، دیپلمات کشور میانجی این ادعا را رد کرده، اما منبع مطلع بر وقوع چنین امضایی تأکید داشته و گفته است امضای پیش‌بینی‌شده در روزهای آینده در واقع «امضای دوم» خواهد بود؛ موضوعی که هنوز علت آن به‌طور کامل روشن نیست.

از سوی دیگر، کاخ سفید از روز یکشنبه اعلام کرده بود که بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران و همچنین رفع محدودیت‌های اعمال‌شده از جانب آمریکا، پس از مراسم رسمی روز جمعه اجرایی خواهد شد. با این حال، منابع دیپلماتیک می‌گویند در صورت امضای زودهنگام توافق، اجرای این اقدامات نیز جلو خواهد افتاد.

انتهای پیام/