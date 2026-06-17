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وزارت دفاع روسیه:

کنترل شهرک کوتوزوفکا را به دست گرفتیم

کنترل شهرک کوتوزوفکا را به دست گرفتیم
کد خبر : 1800727
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروها مسلح این کشور  کنترل شهرک «کوتوزوفکا» در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، سامانه‌های دفاع هوایی روسیه ۱۷ بمب هوایی و ۵۶۶ پهپاد بال ثابت اوکراینی را سرنگون کردند».

در این گزارش افزوده شد: «نیروهای مسلح اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه عملیات گروه‌های نظامی روسیه، تقریبا ۱ هزار و ۳۵۰ نفر از  نفر از پرسنل خود را از دست دادند».

 

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