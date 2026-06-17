ترامپ:
هیچکس جزئیات توافق آمریکا با ایران را نمیداند/تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده است
رئیسجمهور آمریکا عنوان کرد که هیچ کس جزئیات توافق کشورش با ایران را نمیداند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا عنوان کرد که هیچکس جزئیات توافق کشورش با ایران را نمیداند.
ترامپ طی نشستی خبری با حضور «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر گفت: «توافق با ایران به دلایل زیادی خوب است، از جمله جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هستهای.»
ترامپ افزود: «تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده است و ظرف دو روز آینده به طور کامل بازگشایی خواهد شد.»
ترامپ گفت: «یکی از نتایج توافق با ایران، افزایش شاخصهای بازار و کاهش قیمت سوخت است.»
وی افزود: « در این یادداشت تفاهم قید نشده که ما هیچ پولی به ایران پرداخت کنیم، اما نمیتوانیم هیچ طرفی را از سرمایهگذاری در آنجا منع کنیم.»
ترامپ افزود: «با ایران به یادداشت تفاهم رسیدهایم، نه توافق نهایی.»