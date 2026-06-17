به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاتریک پویان»، مدیرعامل شرکت نفتی توتال، در مورد پالایشگاه متعلق به این شرکت در عربستان سعودی که در ابتدای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد حمله پهپادی قرار گرفت، گزارشی به پارلمان فرانسه ارائه کرد.

وی گفت که پالایشگاهی که مورد حمله پهپادی قرار گرفت، با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

مدیرعامل توتال همچنین گفت که این پالایشگاه احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۷ به طور کامل تعمیر نخواهد شد.

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