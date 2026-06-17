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مدیرعامل توتال:

تعمیر پالایشگاه عربستان احتمالا تا سال آینده طول می‌کشد

تعمیر پالایشگاه عربستان احتمالا تا سال آینده طول می‌کشد
کد خبر : 1800681
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مدیر عامل شرکت نفتی توتال گفت تعمیر پالایشگاه عربستان که در جریان رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران مورد حمله قرار گرفت احتمالا تا سال آینده طول می‌کشد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاتریک پویان»، مدیرعامل شرکت نفتی توتال، در مورد پالایشگاه متعلق به این شرکت در عربستان سعودی که در ابتدای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد حمله پهپادی قرار گرفت،  گزارشی به پارلمان فرانسه ارائه کرد.

وی گفت که پالایشگاهی که مورد حمله پهپادی قرار گرفت، با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.

مدیرعامل توتال همچنین گفت که این پالایشگاه احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۷ به طور کامل تعمیر نخواهد شد.

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