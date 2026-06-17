تماس تلفنی وزرای خارجه پاکستان و مصر درباره توافق آمریکا و ایران
وزرای خارجه پاکستان و مصر درباره توافق آمریکا و ایران گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه پاکستان و مصر درباره توافق آمریکا و ایران گفتوگو کردند.
«اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان با «بدر عبدالعاطی»، همتای مصری خود، به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
وزارت خارجه پاکستان طی بیانیهای در این رابطه اعلام کرد: «این دو دیپلمات نظرات خود را در مورد تفاهمهای اخیر بین ایالات متحده و ایران و امضای پیشرو یادداشت تفاهم در برژنستاک، سوئیس، در روز جمعه تبادل کردند.»