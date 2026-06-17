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سازمان اطلاعات ترکیه، یک مقام ارشد داعش را دستگیر کرد

سازمان اطلاعات ترکیه، یک مقام ارشد داعش را دستگیر کرد
کد خبر : 1800644
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سازمان اطلاعات ترکیه، یک عامل ارشد داعش را دستگیر و به ترکیه منتقل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع امنیتی روز چهارشنبه اعلام کردند که سازمان اطلاعات ملی ترکیه  یک عامل ارشد گروه تروریستی داعش را دستگیر و به ترکیه منتقل کرده است.

به گفته این منابع، این عملیات شاخه رسانه‌ای داعش-خراسان، شاخه مستقر در افغانستان این سازمان تروریستی را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش، این مظنون که «احمد کازانچی» نام دارد  پس از دستگیری «اوزگور آلتون»، معروف به «ابو یاسر الترکی»، به عنوان رئیس رسانه‌ای این گروه در ترکیه منصوب شد.

 

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