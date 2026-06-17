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۹ کشته در برخورد اتوبوس مسافربری با قطار باری در زیمبابوه

۹ کشته در برخورد اتوبوس مسافربری با قطار باری در زیمبابوه
کد خبر : 1800622
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برخورد یک اتوبوس مسافربری با قطار باری در زیمبابوه، ۹ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات زیمبابوه اعلام کردند که روزگذشته -سه‌شنبه- پس از برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک قطار باری در جنوب این کشور، ۹ نفر از جمله دو کودک کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

«اندرو کانامبورا»، سخنگوی راه‌آهن ملی زیمبابوه، در بیانیه‌ای که برای خبرنگاران ایمیل کرد، گفت: «این تصادف زمانی رخ داد که یک اتوبوس به گذرگاهی در مسیر یک قطار باری که از روبرو می‌آمد، وارد شد».

وی افزود که راننده اتوبوس قبل از عبور از ریل، توقف نکرده و قطارهای در حال نزدیک شدن را بررسی نکرده و مقررات ایمنی راه‌آهن را نقض کرده است.

«پل نیاتی»، سخنگوی پلیس ملی زیمبابوه، گفت که تلفات شامل هفت بزرگسال و دو کودک است، در حالی که مجروحان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

نیاتی گفت: «جزئیات بیشتر به زودی در دسترس خواهد بود زیرا ماموران پلیس هنوز در حال رسیدگی به این حادثه هستند».

 

 

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