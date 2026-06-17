به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع وزارت خارجه ترکیه امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که وزرای خارجه ترکیه، مصر و پاکستان درباره روند توافق بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ گفت‌وگو کردند.

به گفته این منابع، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان، برقرار کرد.

این منابع افزودند که این وزرا درباره مذاکرات آتی با هدف ایجاد صلح پایدار بین ایران و آمریکا تبادل نظر کردند.

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