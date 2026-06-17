گفتوگوی فیدان با وزرای خارجه مصر و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا
وزیر خارجه ترکیه در تماسهای جداگانه، با همتایان مصری و پاکستانی در رابطه با روند توافق ایران و آمریکا گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع وزارت خارجه ترکیه امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که وزرای خارجه ترکیه، مصر و پاکستان درباره روند توافق بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ گفتوگو کردند.
به گفته این منابع، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، تماسهای تلفنی جداگانهای با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان، برقرار کرد.
این منابع افزودند که این وزرا درباره مذاکرات آتی با هدف ایجاد صلح پایدار بین ایران و آمریکا تبادل نظر کردند.