حمله ارتش آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا از حمله به یک قایق در شرق اقیانوس آرام خبر داد.
به گزارش ایلنا به ونقل از آناتولی، فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده اعلام کرد که روزگذشته -سهشنبه- به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد.
این فرماندهی مدعی شد که این قایق در قاچاق مواد مخدر دست داشته است،
این فرماندهی مدعی شد: «اطلاعات تایید کرد که این کشتی در حال عبور از مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است».
بر اساس گزارش در جریان این حمله یک تن کشته شد.