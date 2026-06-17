خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله ارتش آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

حمله ارتش آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام
کد خبر : 1800558
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا از حمله به یک قایق در شرق اقیانوس آرام خبر داد.

به گزارش ایلنا به ونقل از آناتولی، فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده  اعلام کرد که روزگذشته -سه‌شنبه- به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد.

این فرماندهی مدعی شد که این قایق در قاچاق مواد مخدر دست داشته است، 

این فرماندهی مدعی شد: «اطلاعات تایید کرد که این کشتی در حال عبور از مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است».

بر اساس گزارش در جریان این حمله یک تن کشته شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی