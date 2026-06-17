حمله ارتش آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

به گزارش ایلنا به ونقل از آناتولی، فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده اعلام کرد که روزگذشته -سه‌شنبه- به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد.

این فرماندهی مدعی شد که این قایق در قاچاق مواد مخدر دست داشته است،

این فرماندهی مدعی شد: «اطلاعات تایید کرد که این کشتی در حال عبور از مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است».

بر اساس گزارش در جریان این حمله یک تن کشته شد.

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