به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وبسایت «تانکر تراکرز» از عبور دست کم ۳ نفتکش‌ ایرانی از حلقه محاصره دریایی که آمریکا از دو ماه قبل بر بنادر ایران تحمیل کرده است خبر داد.



به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، طبق گزارش این وبسایت، در شرایطی که قرار است تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران روز جمعه امضا شود، چند نفتکش ایرانی از حلقه محاصره آمریکا علیه بنادر ایران عبور کردند.

تانکر تراکرز در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد دو نفتکش غول‌پیکر متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به نام‌های دیونا و هیرو-۲ از محدوده محاصره دریایی اعمال ‌شده توسط نیروی دریایی آمریکا عبور کردند. این دو نفتکش در مجموع ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام ایران را حمل می‌کنند.

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