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چین: به تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا پایبند هستیم

چین: به تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا پایبند هستیم
کد خبر : 1800532
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وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن به تسهیل روند مذاکرات میان ایران و آمریکا متعهد است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن به تسهیل روند مذاکرات میان ایران و آمریکا متعهد است.

این وزارت خانه تاکید کرد: «به زودی محموله های کمک های بشردوستانه به ایران و لبنان ارسال خواهیم کرد.»

پیشتر، ‌وزیر خارجه چین عنواتن کرد که این کشور به روش خود به میانجیگری بین ایران و آمریکا پرداخته است و توافق فعلی، آغاز راه است، نه نقطه پایان. 

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