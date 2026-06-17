چین: به تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا پایبند هستیم
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وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن به تسهیل روند مذاکرات میان ایران و آمریکا متعهد است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن به تسهیل روند مذاکرات میان ایران و آمریکا متعهد است.
این وزارت خانه تاکید کرد: «به زودی محموله های کمک های بشردوستانه به ایران و لبنان ارسال خواهیم کرد.»
پیشتر، وزیر خارجه چین عنواتن کرد که این کشور به روش خود به میانجیگری بین ایران و آمریکا پرداخته است و توافق فعلی، آغاز راه است، نه نقطه پایان.