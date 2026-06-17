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وزارت دفاع روسیه:

۱۵۷ پهپاد اوکراینی ساقط شدند

۱۵۷ پهپاد اوکراینی ساقط شدند
کد خبر : 1800456
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۱۵۷ فروند پهپاد اوکراینی، رهگیری و منهدم شدند.

به گزارش ایلنا با نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز - سه شنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور طی شب گذشته، ۱۵۷ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد، طی شب گذشته سامانه های پدافند هوایی این کشور ۱۵۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، کورسک، کالوگا، تولا، اوریول، اسمولنسک، لیپتسک، تور، ریازان، روستوف، آستاراخان، منطقه مسکو، سرزمین کراسنودار، جمهوری کریمه و بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

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