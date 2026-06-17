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سازمان ملل:

۲.۴ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۷ نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت

۲.۴ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۷ نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت
کد خبر : 1800447
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سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود ۲.۴ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۷ نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود ۲.۴ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۷ نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت، زیرا تعدادی از کشورها مراکزی را که برای این منظور باز کرده بودند، تعطیل می‌کنند.

این موضوع در گزارش جدیدی در مورد نیازهای پیش‌بینی‌شده اسکان مجدد جهانی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است.

در این گزارش تخمین زده شده است که ۲.۳۷ میلیون نفر از ۴۳ کشور که در ۷۶ کشور پناهنده‌پذیر زندگی می‌کنند، نیاز به اسکان مجدد در کشورهای دیگر در سال آینده دارند.

پس از پناهندگان سودان جنوبی، سودان، سوریه و روهینگیا از میانمار که در اردوگاه‌های بنگلادش زندگی می‌کنند، پناهندگان افغان بیشترین سهم را در این تعداد تشکیل می‌دهند.

 

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